Fisco, in un mese quasi 50mila domande per la rottamazione bis

Sono già quasi 50mila le domande di adesione alla rottamazione bis delle cartelle esattoriali, il 20% in più di quelle registrate nel primo mese di avvio della definizione agevolata dello scorso anno. Dal 26 ottobre all'Agenzia delle Entrate sono arrivate 48.400 istanze relative alle cartelle tra gennaio e settembre 2017 e di chi era stato respinto nella prima edizione perché non in regola coi piani di rate. Oltre la metà è arrivata via web.