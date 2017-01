Fisco, in 6 mesi entrate a -0,2%

Nei primi sei mesi del 2015 le entrate tributarie sono scese "dello 0,2% in seguito all'aumento delle imposte dirette (+0,6%) e alla diminuzione di quelle indirette (-1%)". E' quanto si legge nel bollettino del ministero dell'Economia e delle finanze, dove si precisa che sul numero "pesa" l'entrata straordinaria per la partecipazione alle quote di Bankitalia. Crescono le entrate Iva, salite dell'1,5%, pari a 747 milioni di euro.