Fisco, il Cdm vara cinque decretiPadoan: più chiarezza per cittadini

"L'Agenzia delle Entrate - ha aggiunto Renzi - è vista sempre più come consulente e non controparte del cittadino".



Padoan: "Rimborsi immediati e maggiore chiarezza" - I decreti fiscali varati dal Cdm "creano un quadro di maggiore chiarezza per il cittadino" e "migliorano i rapporti dei contribuenti con il Fisco", ha quindi spiegato il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Nello specifico, le nuove norme sul contenzioso prevedono "l'immediata esecutività delle sentenze: se il cittadino ottiene il riconoscimento di un rimborso non deve aspettare anni per avere i soldi ma li può avere immediatamente", ha aggiunto Padoan.



Riscossione - Riorganizzazione e semplificazione delle norme in materia di riscossione: riduzione dell'aggio per Equitalia che passa dall'8% al 6%.



Imprese - Revisione delle agevolazioni fiscali e razionalizzazione: le somme risparmiate andranno nel fondo taglia tasse, destinato alla riduzione dell'Irap.



Sanzioni - Eliminata la tanto discussa norma che prevedeva la non punibilità delle frodi fiscali sotto il 3% dell'imponibile. Ridotte le pene per i reati più lievi.



Agenzie - Previsto un nuovo concorso per regolarizzare la posizione di 1.200 dirigenti dichiarati illegittimi dalla Cassazione.



Pagamenti - Possibile rateizzare i contributi dovuti. In caso di difficoltà, ampliate le possibilità di una maggiore dilazione.