Fisco, giugno mese delle tasse: all'erario 53 miliardi di euro

La Cgia evidenzia anche quanto sia "estremamente difficile" in Italia pagare le tasse. "La complessità e la farraginosità del sistema tributario spesso mette in seria difficoltà perfino gli addetti ai lavori, come i commercialisti, le associazioni di categoria o i Caf. Figuriamoci gli imprenditori, in particolar modo quelli di piccola dimensione, che nelle prossime settimane saranno costretti a recuperare le risorse economiche per onorare questo impegno in una fase molto delicata in cui le banche continuano a concedere il credito con il contagocce", afferma il coordinatore dell'Ufficio studi Paolo Zabeo.