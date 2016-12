Fisco, Fmi: "In Italia situazione allarmante per i debiti" | Padoan: "Sull'Iva il tax gap è al 30%"

"L'accumulazione di debiti fiscali è allarmante - scrivono gli esperti di Washington nel loro rapporto sul sistema fiscale italiano -. I problemi strutturali devono essere affrontati urgentemente". Le cause, spiegano, sono da ricercare nel "debole sistema di dichiarazioni Iva" e nella "duplicazione o suddivisione delle revisioni e delle indagini fiscali", attribuite a diversi soggetti.



"Serve un sistema di riscossione mensile" - "Bisogna camiare il sistema di riscossione - ha esortato Juan Toro, funzionario Fmi, a Roma per presentare il rapporto chiesto dal ministero dell'Economia -, bisogna passare a un sistema di riscossione mensile che è la normalità per la grande maggioranza degli Stati con cui lavoriamo, mentre l'Italia si pone come eccezione, credo a livello mondiale".



Ocse: "Italia paradosso, tante tasse e tanta evasione" - Anche l'Ocse dipinge una situazione complessa nel nostro Paese e nel suo rapporto scrive che l'Italia è un "Paese dove le tasse sono alte, con un rapporto relativamente alto e stabile tra tasse e Pil" ma "allo stesso tempo, i livelli di rispetto delle norme sulle tasse sono bassi", con relativa elusione ed evasione. Secondo Pascal Saint Amans, funzionario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Italia è "il Paese dei paradossi: le tasse sono alte, ma il rispetto delle norme (compliance) è molto basso, soprattutto sull'Iva".



Padoan: "Ridurre il peso delle tasse e semplificare il sistema" - "La pressione fiscale si deve ridurre e le tasse si devono pagare nel modo più semplice", ha poi detto Padoan commentando i rapporti Ocse e Fmi. Le due istituzioni internazionali testimoniano, secondo il ministro, "i risultati positivi delle misure introdotte dal governo" sul fronte del taglio delle tasse e su quello della semplificazione e trasparenza. Tuttavia, "il punto non è godersi i risultati positivi, ma chiedersi quali sono i problemi che ancora ci sono".