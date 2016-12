Fisco "fai da te" realtà per un milione e mezzo di italiani

Un milione e mezzo di italiani è stato conquistato dal fisco "fai da te": la dichiarazione precompilata per denunciare i redditi al fisco senza ricorrere a intermediari è infatti già stata inviata da 1.523.764 contribuenti. In alcune regioni, come Lombardia e Friuli Venezia Giulia, la quota di contribuenti che ha utilizzato la precompilata ha superato il 10%, con punte del 13,4% nella provincia di Monza, del 12,9% a Lecco e del 12% a Trieste.