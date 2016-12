Fisco e burocrazia: i fattori che 'ostacolano' le imprese italiane

Secondo un'indagine realizzata da Confcommercio e Format Research, quasi il 60% dei cittadini con più di 24 anni vorrebbe avviare un'impresa. Un desiderio, che per essere realizzato, deve confrontarsi con il fisco e gli adempimenti burocratici, indicati dagli imprenditori intervistati come i principali ostacoli da affrontare.



Da tempo, i rapporti diffusi periodicamente dalle principali organizzazioni internazionali ed italiane (Banca mondiale, Fondo monetario internazionale…) sottolineano il peso eccessivo della burocrazia e del fisco nel nostro Paese. Dove, stando al rapporto Paying taxes 2015 della Banca mondiale e PwC relativo al 2014, il carico fiscale complessivo per le imprese – sintetizzato nell'indicatore total tax rate, che non rappresenta la pressione fiscale – è pari al 64,8% dei profitti commerciali: in miglioramento rispetto al 2013, ma comunque superiore alla media mondiale del 40,8%.



Ma qualcosa potrebbe cambiare: il report non tiene conto di alcune riforme introdotte negli ultimi mesi dal governo, come gli sgravi sui contributi per i neoassunti a tempo indeterminato, che potrebbero contribuire a ridurre l'incidenza del costo del lavoro sul carico fiscale complessivo, attualmente pari al 43,4%.



Oltre al fisco, gli imprenditori attivi in Italia devono fare i conti con la burocrazia. Secondo una ricerca di Rete Imprese Italia e Cer, gli adempimenti burocratici portano via tempo – un dipendente di una piccola e media impresa deve dedicare circa un mese di lavoro per le varie pratiche burocratiche – e denaro: il dipartimento Funzione Pubblica quantifica in oltre 30 miliardi gli oneri amministrativi sopportati annualmente dalle piccole e medie imprese, osserva lo studio.