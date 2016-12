Fisco, decreto giochi: la tassa sulla fortuna salirà dal 6 all'8%

16:49 - Sale dal 6 all'8% la "tassa sulla fortuna", il prelievo su giochi numerici, lotterie istantanee e videolotterie. Lo prevede la bozza del decreto attuativo della delega fiscale sui giochi, in cui ancora non è però identificata la soglia di vincita oltre la quale scatterà l'imposta, finora fissata a 500 euro. Il testo inoltre riordina i limiti sugli spot dei giochi con vincite in Tv, vietando la pubblicità anche nella "fascia protetta tra le 16 e le 19".

L'unica eccezione sarà per i canali e trasmissioni sportive o dedicati al gioco.



"Scure" su slot, via quasi 1/3 delle "macchinette" - "Scure" sulle slot machine, che, per effetto dei nuovi criteri previsti nella bozza del decreto, si ridurranno, secondo i primi calcoli, di circa un terzo: secondo quanto si apprende, infatti, si tratterebbe di 80-100mila "macchinette" in meno rispetto alle attuali circa 350mila. Prevista una slot ogni 7 mq e un tetto massimo di 6.



Oltre a metri quadri e numero massimo di slot, per bar e sale scommesse si chiarisce anche che le slot non devono essere visibili dall'esterno dei locali, devono avere uno spazio dedicato e devono essere, come già previsto a legislazione vigente, vietate ai minori. Le sale da gioco (gaming hall), invece, per avere le "macchinette", devono avere "una superficie non inferiore a 50 metri quadrati" e rispettare il parametro di "un apparecchio ogni 3 metri quadrati". Le nuove norme si applicheranno a partire dal 2017.