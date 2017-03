Fisco, dal Cdm arriva l'ok al decreto proroga della rottamazione delle cartelle

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto ad hoc per prorogare dal 31 marzo al 21 aprile la scadenza per fare domanda di rottamazione delle cartelle esattoriali. La decisione serve anche a dare tempo a Equitalia e agli altri enti della riscossione di rispondere ai contribuenti non più entro il 31 maggio ma entro il 15 giugno. Lo si apprende da fonti di governo.