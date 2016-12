Fisco, da Ue critiche all'Italia

"Alcune azioni prese a livello di politica fiscale dall'Italia non sono in linea con le raccomandazioni generali dell'Ue di spostare il carico di tasse dal lavoro verso consumi e proprietà". Così il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, che sta "valutando" la legge di Stabilità. Si tratta di una "doccia gelata" che arriva dopo che nelle ultime ore erano circolate indiscrezioni su un via libera alla nostra manovra.