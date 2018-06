Fisco, Cgia Mestre: per lo Stato 131,8 miliardi dai condoni negli ultimi 45 anni

Il provvedimento, avviato prima della riforma fiscale che ha introdotto l'Irpef, ha consentito di incassare 31,6 miliardi. Anche le sanatorie applicate negli anni '80 sono state particolarmente generose: tra il condono fiscale e quello edilizio intercorsi tra il 1982 e il 1988, lo Stato ha beneficiato di 18,4 miliardi di euro. La voluntary disclosure 2015-2017, inserita dall'Istat tra l'elenco dei principali condoni introdotti dal legislatore italiano, ha consentito un gettito di 5,2 miliardi.



"Premesso che l'applicazione di qualsiasi condono fiscale è a nostro avviso immorale ed eticamente inaccettabile - commenta il coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia, Paolo Zabeo - ha senso introdurlo solo quando è prevista una riforma che riscrive completamente il rapporto tra il fisco e il contribuente. Se, come pare di capire, il nuovo governo è intenzionato ad avviare in tempi relativamente brevi la 'dual tax', l'introduzione della cosiddetta 'pace fiscale' sarebbe giustificata, perché consentirebbe di azzerare una volta per tutte i contenziosi fiscali attualmente sul tavolo dei giudici tributari".



Secondo l'analisi della Cgia, dalla rottamazione delle cartelle esattoriali lo scorso anno il fisco ha incassato 3,9 miliardi. Una misura una tantum - secondo l'ufficio studi - che è servita a ridare un po' di ossigeno alle casse pubbliche e a "ingrossare" i risultati della lotta all'evasione, che rimangono ancora inferiori alle attese.



Secondo gli artigiani di Mestre, l'economia "non osservata" - ossia la somma del valore aggiunto riconducibile all'economia sommersa e alle attività illegali - nel 2015 avrebbe prodotto 207,5 miliardi di imponibile sottratto al fisco, dando luogo a un'evasione di imposta di circa 114 miliardi l'anno. Per ogni 100 euro di gettito incassato, a causa dell'infedeltà fiscale degli italiani a livello nazionale l'erario perde 16,3 euro.