Fisco, Casero: ipotesi cambio data scadenza unica 16 giugno

L'ipotesi di "uscire dalla scadenza unica" del 16 giugno per il pagamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi "è una proposta accettabile e praticabile". Lo ha affermato il viceministro dell'Economia, Luigi Casero, proponendo come date aggiuntive il 30 giugno o il 15 luglio. "Due i principi intangibili: le novità non devono introdurre oneri per il bilancio e devono avere scadenze praticabili per l'Agenzia delle entrate".