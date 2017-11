Fisco, cambia spesometro: dati vanno trasmessi ogni anno o semestre

Via libera ai ritocchi sul cosiddetto "spesometro". In base a un emendamento al decreto sul Fisco approvato in Commissione Bilancio, i contribuenti potranno trasmettere i dati annualmente o semestralmente, semplificando la procedura che dal 2018 prevedeva scadenza trimestrale. Vengono abolite le sanzioni per gli errori commessi nell'invio dei dati delle fatture del primo semestre 2016, purché essi siano sanati con un nuovo invio entro febbraio 2018.