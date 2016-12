Fisco,c'è accordo Italia-Svizzera

L'Italia e la Svizzera hanno raggiunto un accordo riguardo lo scambio di informazioni di natura finanziaria per una "roadmap" su frontalieri, Campione d'Italia e blacklist. Lo annuncia Vieri Ceriani, consigliere per gli Affari fiscali al Ministero dell'Economia e del Tesoro: "Abbiamo l'accordo, per la firma bisogna aspettare ancora qualche settimana. Sarà probabilmente a metà febbraio".