Fisco, al via i rimborsi via sms per 2.400 contribuenti

"Per loro, d'ora in avanti, - si legge nel comunicato delle Entrate - sarà più semplice ricordare le scadenze, stare al passo con i pagamenti e tenere sotto controllo l'arrivo di un rimborso, grazie ad un sms personalizzato, inviato in tempo utile, che permetterà di evitare errori e dimenticanze".



I primi SMS sono stati visualizzati a novembre dai cittadini che devono al Fisco delle somme Irpef per redditi a tassazione separata e non avevano ricevuto la relativa comunicazione e da coloro che devono versare ogni anno l'imposta di registro per un contratto di locazione e rischiano di dimenticare le scadenze successive. Ma anche dai beneficiari di un rimborso fiscale: solo nelle giornate del 18 novembre e del primo dicembre l'Agenzia ha comunicato la notizia via SMS a oltre 2 mila cittadini, chiedendo loro di verificare che l'accredito fosse effettivamente andato a buon fine.



Il messaggio in arrivo a dicembre, invece, ricorderà la prossima scadenza: "L'imposta di registro annuale sul suo contratto di locazione scade a dicembre. Le ricordiamo che ha 30 giorni dall'inizio della nuova annualità per il pagamento". Un modo per ricordare ai locatori persone fisiche che hanno stipulato un contratto pluriennale e optato per il versamento dell'imposta di registro anno per anno che hanno trenta giorni di tempo per versare il dovuto. L'obiettivo è quello di evitare che, per una dimenticanza, il contribuente si trovi a dover pagare successivamente sanzioni e interessi aggiuntivi.