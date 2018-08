Fisco, Agenzia entrate: incassi da regolarizzazione a +250%

Il Fisco ha registrato un incasso pari al 250% in più rispetto al 2017, tra gennaio e giugno, legato alle lettere di compliance (regolarizzazione) inviate ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate. Si segnalano infatti versamenti pari a 700 milioni di euro contro i 200 dell'anno scorso. Più veloci inoltre i rimborsi Iva: le pratiche per erogare 4,6 miliardi di euro sono state svolte in 71 giorni, 19 in meno rispetto al 2017.