Fisco, Agenzia Entrate: boom del 730 fai-da-te, oltre 2 mln di invii

E' un vero e proprio boom il trend del modello 730 fai-da-te. A due settimane dal termine ultimo, fissato al 24 luglio, per l'invio, sono già 2,1 milioni i moduli trasmessi in autonomia dai cittadini all'Agenzia delle entrate, un numero che supera quello definitivo del 2016. Una possibilità, dicono gli esperti, che piace anche per la presenza di tutte le spese sanitarie nei modelli predisposti dall'Agenzia.