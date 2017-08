Fisco, Agenzia delle Entrate: "Vogliamo fare pace con i cittadini"

"La mia ambizione è che il fisco faccia pace con i cittadini, che a un italiano che si vede recapitare a casa una lettera con la striscia arancione non prenda un colpo". Lo ha detto il nuovo presidente dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nella sua prima uscita pubblica a Confcommercio. L'obiettivo è contemporaneamente però quello di "non fare pace con chi ha come unico obiettivo l'evasione fiscale".