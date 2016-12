Fisco, Ag. Entrate: in arrivo 100mila avvisi per errori redditi 2012

Sono in arrivo 100mila nuovi avvisi ai cittadini (persone fisiche compresi i titolari di partite Iva) su possibili errori o dimenticanze nei redditi dichiarati per il 2012. Lo ha annunciato l'Agenzia delle Entrate, spiegando che lo scopo è dare la possibilità ai contribuenti di "correggere il tiro" favorendo il dialogo con l'istituzione. L'invio delle lettere, che avverrà anche via Pec, sarà sospeso per la pausa estiva e riprenderà a settembre.