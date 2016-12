Fisco, 90mila avvisi in arrivo: sul web le istruzioni per rimediare

Altre 90mila lettere sono in partenza dall'Agenzia delle entrate per raggiungere altrettanti contribuenti per cui sono state riscontrate anomalie nelle dichiarazioni 2012. Gli "avvisi" sono stati redatti nel segno del nuovo corso "taxpayer friendly": un calcolatore gratuito permette di sapere, collegandosi al sito web dell'Agenzia, come mettersi in regola: si potrà rimediare con il ravvedimento operoso evitando l'accertamento, molto più costoso.