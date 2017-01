Fisco, 2013 anno nero per aziende

Nel 2013 il 57% delle società di capitali ha dichiarato un'imposta superiore a zero (dato in linea con l'anno precedente), mentre il rimanente 43% non ha dichiarato imposta o è risultata in credito. Lo rende noto il ministero dell'Economia e della Finanze analizzando le dichiarazioni Ires-Irap 2014-15 che fotografano un'economia italiana che era in piena crisi, con il Pil diminuito dello 0,5% in termini nominali e dell'1,7% in termini reali.