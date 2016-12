Fisco, 160mila avvisi su anomalie legate agli studi di settore

Dall'Agenzia delle entrate sono in partenza 160.693 avvisi ad altrettanti contribuenti, con l'esortazione a mettersi in regola con le tasse. Gli inviti riguardano anomalie riguardanti gli studi di settore, legate a un provvedimento messo a punto dagli ispettori per assicurare più trasparenza e dialogo tra fisco e cittadini. L'operazione ha dunque lo scopo di agevolare l'assolvimento spontaneo degli obblighi in merito.