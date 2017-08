Fiscal compact, Delrio: "Un errore perché frena la crescita"

"È venuto il momento di dirlo: firmare il fiscal compact e il pareggio di bilancio in Costituzione è stato un grave errore". Lo afferma Graziano Delrio aggiungendo che "probabilmente in quel momento non si poteva fare altrimenti, ma ciò non toglie che le cose vanno cambiate". Per il ministro del Trasporti infatti "la misura europea non è il Vangelo e non è servita alla crescita dell'Italia". Bisogna "aumentare gli investimenti e abbassare le tasse".