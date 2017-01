Fiom proclama lo sciopero generale: a novembre 8 ore di stop contro Jobs Act

18:44 - La Fiom proclama 8 ore di sciopero generale per novembre contro il Jobs Act. Il comitato centrale del sindacato organizzerà due grandi manifestazioni nazionali il 14 novembre a Milano e il 21 novembre a Napoli.

Lo stato di agitazione, sottolinea la Fiom, è stato deciso "a sostegno e in preparazione dello sciopero generale di tutte le categorie, per contrastare le misure contenute nel Jobs Act e per rivendicare scelte diverse di politica economica e industriale, che la Cgil deciderà nel proprio direttivo già convocato il 12 novembre".