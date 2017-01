14:05 - "La manifestazione del 25 ottobre è una prima tappa di una mobilitazione che cresce e che determinerà le condizioni per uno sciopero generale". Lo ha detto Susanna Camusso, leader della Cgil. Ancora più netto il segretario generale della Fiom Cgil, Maurizio Landini: "Dobbiamo far riuscire la manifestazione del 25 ottobre a Roma e poi c'è lo sciopero generale, che è un problema di data da stabilire, no se si farà".