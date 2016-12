Finmeccanica firma maxifornitura per caccia Eurofighter con il Kuwait

Finmeccanica ha firmato un maxicontratto per la fornitura di 28 Eurofighter Typhoon al Kuwait sulla base dell'accordo intergovernativo con l'Italia. "E' il più grande contratto mai firmato da Finmeccanica", fa sapere la stessa società. Le cifre non sono note: come capocommessa, secondo stime degli analisti, Finmeccanica conta su una quota pari a poco meno del 50% di un valore del contratto tra 7 e 8 miliardi, quindi tra i 3 ed i 4 miliardi.