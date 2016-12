Fininvest chiude il 2015 con 4,7 miliardi di fatturato: Danilo Pellegrino nuovo a.d.

L'Assemblea ha anche proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il cui mandato era in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015. Confermato l'intero Consiglio uscente e si è deliberato di portare da 9 a 10 il numero dei suoi componenti, provvedendo a nominare Bruno Ermolli, già consigliere di Fininvest S.p.A. dal 2005 al 2012.



I dati del gruppo - I ricavi consolidati dell’esercizio 2015 del Gruppo Fininvest sono stati pari a 4.736,4 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 4.687,5 milioni del 2014. Il margine operativo lordo a livello consolidato risulta pari a 1.403 milioni di euro, rispetto ai 1.377 milioni dell’esercizio precedente.



Il risultato operativo è pari a 226,3 milioni di euro (242,9 milioni di Euro nel 2014). Il risultato pre imposte e minoritari segna una crescita del 53,8%, passando dai 155,4 milioni di Euro dell’esercizio precedente a 238,9 milioni di Euro.



Il risultato netto consolidato registra un sostanziale pareggio (utile di 9,9 milioni di euro nel 2014): il dato risente di oneri non ricorrenti pari a 17,6 milioni di euro derivanti dalla rideterminazione, in Italia, delle attività fiscali differite, a seguito della riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5% al 24% a decorrere dal 1 gennaio 2017, introdotta dalla legge di stabilità del 2016.



La posizione finanziaria netta del Gruppo Fininvest al 31 dicembre 2015 presenta un indebitamento di 789,1 milioni di Euro rispetto ai 1.055,9 milioni di euro del 31 dicembre 2014, con un avanzo finanziario di 266,8 milioni di Euro, che fa seguito al surplus di 479,8 milioni di Euro registrato nel 2014. Un risultato, quello relativo al 2015, ottenuto anche grazie alla significativa generazione di cassa ordinaria (free cash flow pari a 209 milioni di Euro).



Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2015 risulta pari a 4.998,9 milioni di euro, in crescita rispetto ai 4.799,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2014.



Utile in crescita - Il risultato netto civilistico della Capogruppo Fininvest S.p.A. per l'esercizio 2015 evidenzia un utile di 221,4 milioni di Euro rispetto ai 52,1 milioni di Euro dell’esercizio 2014. La posizione finanziaria netta presenta un saldo di liquidità pari a 330,6 milioni di euro (liquidità di 162 milioni di euro al 31 dicembre 2014).



Chi è Danilo Pellegrino - Milanese, 59 anni, Danilo Pellegrino assume l'incarico di amministratore delegato di Fininvest dopo aver ricoperto per 13 anni quello di direttore generale. E' da sempre uno dei più stretti collaboratori della presidente Marina Berlusconi, al cui fianco lavora fin da quando la primogenita del fondatore ha iniziato a operare nel Gruppo.



Da 28 anni in Fininvest (proveniva dalla Magneti Marelli del Gruppo Fiat dov'era arrivato alla carica di responsabile del controllo di gestione), Pellegrino ha occupato varie posizioni nell’area del controllo di gestione, fino alla nomina nel 1999 a Direttore Amministrazione, Pianificazione e Controllo e quattro anni dopo a Direttore Generale.



Si sta occupando del Milan - Dal 2012 fa parte del consiglio di amministrazione di Fininvest e dal 2013 di quello di Arnoldo Mondadori Editore, oltre a ricoprire vari altri incarichi nel Gruppo Fininvest. Negli ultimi mesi ha seguito da vicino, in particolare, le trattative per la cessione di una quota dell'AC Milan.



I nuovi incarichi sono stati decisi – si sottolinea negli ambienti Fininvest – in una linea di continuità. Pellegrino prende infatti il posto di Pasquale Cannatelli, che dopo 13 anni lascia la carica di amministratore delegato per assumere quella di vicepresidente. Nel Gruppo dal '97 dopo esperienze in Farmitalia e Alitalia, Cannatelli, 68 anni, grazie alla lunga esperienza professionale e alla approfondita conoscenza del Gruppo stesso sarà chiamato a fornire un supporto strategico per le scelte più importanti della holding guidata da Marina Berlusconi.