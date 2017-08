Fincantieri-Stx, Padoan e Calenda: "Nazionalizzazione inaccettabile"

"Nazionalismo e protezionismo non sono basi accettabili su cui regolare i rapporti tra due grandi Paesi europei. Per realizzare progetti condivisi servono fiducia e rispetto reciproco". E' quanto affermano il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, e il ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda, in risposta alla decisione francese di nazionalizzare Stx bloccando gli impegni già assunti con Fincantieri.