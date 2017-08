Fincantieri, Padoan: ok alle modifiche, ma resti controllo Stx

"L'attuale esecutivo francese ha deciso di cancellare accordi già presi sulla presenza di Fincantieri nella compagine sociale di Stx". Lo afferma il ministro Pier Carlo Padoan, in merito alla volontà di Parigi di una presenza paritaria di Italia e Francia nel capitale di Stx stessa. "Abbiamo dato la nostra disponibilità ad ascoltare le esigenze del nuovo governo, ma non c'è alcun motivo per cui Fincantieri debba rinunciare alla maggioranza".