Fincantieri, Padoan: "Differenze non sanate" | Le Maire: troveremo soluzione

Padoan: "Differenze non sanate" - Padoan sottolinea anche che "nel colloquio con il ministro Le Maire abbiamo innanzitutto constatato che tra Italia e Francia permangono ancora differenze non sanate". Ma precisa: "Abbiamo anche ribadito l'interesse comune di Italia e Francia per lavorare assieme alla costruzione di un grande gruppo cantieristico civile e militare, che potrebbe sicuramente avere la leadership globale". E rinvia tutto a settembre dicendo: "Ci sarà tempo da qui fino al 27 settembre, al vertice Italia-Francia a Lione, per valutare se ci sia la possibilità di colmare queste differenze".



Le Maire: "Opinioni diverse ma troveremo una soluzione" - Più "morbide" le parole di Le Maire che, pur ammettendo di avere "opinioni diverse su Stx", dice di essere certo che i due Paesi "troveranno una soluzione" e aggiunge: "Siamo due grandi popoli, siamo come fratelli. Abbiamo una situazione difficile e la pensiamo in modo differente, ma troveremo una via d'uscita. E dobbiamo rafforzare la cooperazione tra Italia e Francia".



Calenda: "Posizioni distanti, ma occorre fiducia reciproca" - Lascia qualche spiraglio aperto anche il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, che alla domanda se sia rimasto deluso dall'incontro replica: "Non ci aspettavamo niente di diverso" e poi spiega: "Per ora le posizioni sono ancora distanti. Per creare un grande gruppo navale (come proposto dai francesi ndr), occorre fiducia reciproca e la premessa per ciò è di raggiungere una conclusione che rispetti gli accordi su Stx".