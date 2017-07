Fincantieri, Calenda avverte Parigi: "Noi non arretriamo di un millimetro"

"Martedì (quando il ministro francese Bruno LeMaire sarà a Roma) non ci muoveremo di un millimetro". Lo assicura il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda in vista del confronto sulla vicenda Fincantieri. "E' una questione di rispetto e dignità", precisa, sottolineando che l'obiettivo di quella riunione è "far capire che la strategia francese non è quella giusta. Non c'è verso che noi accettiamo il 50 per cento proposto da Parigi".