Finanza, morto Claudio Sposito

Claudio Sposito, fondatore di Clessidra e numero uno del private equity, è morto a soli 60 anni, stroncato da una grave malattia. Prima di costituire Clessidra nel 2003, Sposito è stato per 5 anni amministratore delegato di Fininvest Spa e per dieci anni managing director di Morgan Stanley. In precedenza aveva lavorato in importanti istituzioni finanziarie quali Barclays Bank, Citibank e Standard Chartered. Lascia moglie e due figli.