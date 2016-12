Fim-Cisl: sciopero Fiom sbagliato

19:35 - "Lo sciopero della Fiom è legittimo, ma sbagliato". Lo dichiara il segretario generale della Fim-Cisl Giuseppe Farina. "Landini quando parla del sindacato e dei metalmeccanici parli per i suoi iscritti che sono meno della maggioranza dei metalmeccanici", afferma. "Perché a riprova che la popolarità in politica e in televisione non si traduce in consensi - aggiunge Farina -, la Fiom da qualche anno è in una vistosa perdita di consensi".