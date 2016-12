Filatura, fatturato del settore ancora in calo

In particolare il fatturato della filatura (che comprende la produzione di filati lanieri, cotonieri e linieri) ha registrato un calo dell'1,7% rispetto al 2014, attestandosi a 2,868 miliardi di euro contro i 2,918 miliardi di dodici mesi prima. Come anticipato, lo storico conferma un rallentamento della caduta anno dopo anno: nel 2012 si registrò un crollo del 7,8% (dai 3,376 miliardi del 2011 a 3,113 miliardi), un -4,3% tra il 2013 ed il 2012 (a 2,979 miliardi) e, infine, un -2% tra il 2013 ed il 2014.



Al contrario del fatturato, il valore della produzione nel 2015 ha rafforzato la discesa, cedendo 3,5 punti percentuali e portandosi a 1,772 miliardi di euro contro i 1,835 miliardi del 2014 (quando si registrò un -2,7% rispetto ai 1,885 miliardi di euro dell'anno precedente).



In lieve miglioramento si è mostrato invece il fatturato estero del settore. In seguito ai pesanti -6,8% del 2012, -3,4% del 2013 e -3% del 2014, l'anno appena concluso ha visto rallentare la contrazione del fatturato estero al -1,1% (portandosi così a 862 milioni di euro). Di contro, le importazioni sono cresciute dello 0,7% in valore, dopo il +0,3% del 2014 (-2,3% nel 2013 e -20,3% nel 2012). Il risultato è un nuovo calo del saldo commerciale, che si mantiene comunque in territorio positivo per 22 milioni di euro.



Una nota negativa arriva poi dal consumo apparente, sceso del 2,7% nel 2015 dopo l'1,2% del 2014 e il -4,8% dell'anno precedente. Il consumo apparente è il risultato che si ottiene, per dirla con le parole dell'Istat, sottraendo la produzione interna esportata dalla somma di produzione interna e produzione estera importata. In valore il consumo apparente del settore si è attestato a 1,749 miliardi di euro.



Per quanto riguarda l'occupazione, nei primi tre mesi dell'anno il settore ha riportato un calo degli addetti dello 0,2%.