Fiat Chrysler richiama più di 1 milione di auto in tutto il mondo

Fiat Chrysler ha richiamato 1,1 milioni di auto, tra cui Suv di medie dimensioni e auto berline, in tutto il mondo, di cui 811.585 negli Usa. Una decisione dettata dai problemi legati al cambio e al posizionamento del cambio in modalità parking. Lo rende noto l'azienda in un comunicato spiegando che il non corretto posizionamento avrebbe causato 41 incidenti "potenzialmente legati a questo problema".

Il cambio confonderebbe i conducenti, lasciandoli pensare erroneamente di aver messo la leva in park e di poter uscire dall'abitacolo. Ma una serie di incidenti, con auto che hanno continuato la corsa nonostante il cambio risultasse su park, aveva portato a una indagine delle autorità Usa per la sicurezza del traffico (Nhtsa) che ora ha indotto la casa automobilistica a richiamare vari modelli, di cui 52 mila in Canada, circa 17 mila in Messico e quasi 250 mila fuori dal Nord America.



Si tratta della Dodge Charger (2012-2014), della Chrysler 300 sedan e della Jeep Grand Cherokee (2014-2015). La Nhtsa ha spiegato che la sua indagine sul cambio in questi veicoli "ha mostrato chiaramente una questione di sicurezza che ha portato a centinaia di incidenti e a decine di feriti". Fca ha assicurato in un comunicato che aggiornerà le vetture per prevenire automaticamente che si muovano, in certe circostanze, anche se il conducente non ha messo la leva in park.