Ferie d'agosto: per l'Istat anche quest'anno sono state un salasso

Anche quest'anno chi è andato in ferie ad agosto ha pagato un conto molto più salato di chi è partito il mese prima: gli aerei sono costati il 19,7% in più, i traghetti il 16,4% in più e i treni lo 0,2% in più. Secondo i dati Istat, i rincari hanno riguardato anche pacchetti vacanze (+10,3%) e villaggi, campeggi e ostelli (+10,3%), mentre alberghi e pensioni erano meno cari dell'1,3%. L'unica consolazione è che, rispetto al 2015, i prezzi sono calati.