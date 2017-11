Federalberghi: tre milioni in meno gli italiani che rinunciano alle vacanze

Meno rinunce nell'estate 2017 - Diminuisce quindi il numero degli italiani che non riusciranno a concedersi neanche un giorno di vacanza tra giugno e settembre. A rinunciare ai viaggi sarà quest'anno il 43,1% della popolazione, pari a 24,2 milioni di individui (erano 27,5 milioni del 2016). Quelli che restano a casa lo fanno principalmente per motivi economici (nel 55% dei casi). C'è poi chi rinuncia per impedimenti familiari (18%), di salute (16%), per timori legati alla sicurezza (10%) e per il lavoro (9%). Sei italiani su cento dichiarano invece che andranno in vacanza in un altro periodo dell'anno.



Il trend risulta comunque in miglioramento, come emerge anche dal "bilancio positivo dei mesi di giugno e luglio", dice il presidente Federalberghi Bernabò Bocca, secondo cui "le previsioni relative ai mesi di agosto e settembre confermano che l'estate 2017 sarà caratterizzata da un'ottima performance"



Via da casa per 10 notti - L'analisi di Federalberghi dice che la durata media della vacanza principale resta stabile a 10 notti. In calo il dato riferito al complesso delle vacanze estive (10 notti rispetto alle 11 del 2016), in seguito alla riduzione del numero medio di vacanze che ciascun italiano si regalerà in estate (1,3 contro 1,4 del 2016).



Mare in pole position - Come al solito, il mare è la meta preferita dagli italiani, per la precisione del 68,3% del totale. Tra questi, quasi il 51% preferisce il mare della Penisola o delle due isole maggiori, mentre quasi il 18% sceglie le suggestive e numerose isole minori. Seguono la montagna con il 10,0% delle preferenze, le località d'arte con il 5,8%, i laghi con il 3,2% e le località termali con il 2,1%.



Sette milioni fuori dall'Italia - I 7,3 milioni di italiani che andranno oltreconfine visiteranno soprattutto le grandi capitali europee (40,6%) e le località di mare (stabili al 14,2%). La spesa media complessiva stimata per le vacanze estive (comprensiva di viaggio, vitto, alloggio e divertimenti) risulta in calo rispetto al 2016, passando da 869 a 838 euro (-3,57%). Il giro d'affari complessivo è di 22 miliardi di euro, in aumento del 2,2% rispetto ai 21,5 miliardi dell'estate 2016.



L'albergo resta la struttura d'accoglienza preferita: viene scelta dal 27,6% contro il 27% del 2016. Seguono la casa di parenti o amici (26%), la casa di proprietà (14,4%) e l'appartamento in affitto (12,8%).



Vacanza ad agosto per sette italiani su dieci - E anche quest'anno sarà agosto il mese più gettonato. Il 68,4% degli italiani (rispetto al 67,7% del 2016) lo ha scelto per la vacanza principale. Seguono luglio (12,5%), settembre (12,4%) e giugno (5,7%).



Il 55,3% degli italiani ha prenotato l'alloggio per le vacanze rivolgendosi direttamente all'albergo, mediante il sito internet della struttura (24%) o contattandola mediante telefono, mail o altro mezzo (31,3%). Il 42% si avvale di un intermediario, rivolgendosi a un'agenzia viaggi tradizionale (20%), a un portale (12,3%) o a un tour operator (9,7%).