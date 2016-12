Federalberghi: oltre 33 mln di italiani in vacanza (+9,5% sul 2015)

Estate di vacanze per 33,3 milioni di persone, pari al 55% dei connazionali, in aumento del 9,5% sul 2015. Sale anche il giro d'affari che chiuderà con un +17,2% passando dai 18,3 miliardi del 2015 a 21,5 miliardi. E' quanto emerge da un'indagine di Federalberghi. Più di 22 milioni di italiani si metteranno in movimento nel mese di agosto.