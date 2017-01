Federalberghi: Natale al risparmio con meno viaggi e vacanze

10:39 - Sono 48 milioni gli italiani che non si sposteranno di casa durante le festività: però 30 milioni di essi non lo faranno per motivi economici. A lanciare l'allarme sulla situazione economica in cui si dibattono ancora le famiglie e le imprese e' Federalberghi, secondo cui solo 11,8 milioni di connazionali effettueranno una vacanza tra Natale e Capodanno.

A Natale l'88% resterà in Italia (rispetto al 91% del 2013) e il 12% andrà all'estero (rispetto al 9% del 2013), mentre a Capodanno il 69% resterà in Italia (rispetto al 76% del 2013) e il 31% andrà all'estero (rispetto al 24% del 2013).



Il giro d'affari determinato da questo movimento turistico sara' di circa 7,8 miliardi di euro pari a un +12% rispetto al 2013, frutto dell'impennata di italiani che si recheranno all'estero, sulla scia sia della riapertura del mercato del Mar Rosso sia attratti dalle grandi Capitali europee.