Fed: "Vicino aumento tassi"

Le condizioni per un aumento dei tassi di interesse Usa si stanno avvicinando, ma non sono ancora state centrate. Lo afferma la Fed, sottolineando che alcuni all'interno del board obiettano che l'inflazione non si sta muovendo verso il target del 2%. Tra le preoccupazioni della Federal Reserve anche il rallentamento dell'economia cinese che potrebbe porre rischi a quella americana.