Fed, possibile rialzo dei tassi in arrivo a dicembre

Il rialzo dei tassi di interesse della Fed potrebbe avvenire in dicembre. La conferma arriva dalle minute della riunione di novembre. In quell'incontro, per la settima volta di fila, la Banca centrale statunitense ha lasciato i tassi invariati allo 0,25-0,50%, livello a cui sono stati portati nel dicembre del 2015. I verbali indicano una possibile stretta nella riunione di dicembre se i dati continueranno a mostrare un'economia in crescita.