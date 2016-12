Fed: "Nel 2015 aumento tassi"

"Ritengo che sarà appropriato a un certo punto più avanti nell'anno fare il primo passo per aumentare i tassi e iniziare la normalizzazione della politica monetaria". Lo afferma il presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, sottolineando come "l'andamento dell'economia e dell'inflazione sono molto incerti, e sviluppi non anticipati potrebbero ritardare o accelerare questo primo passo".