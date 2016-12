Fecero cartello sui derivati, l'Ue multa Crédit Agricole, Hsbc e JpMorgan

I derivati sui tassi di interesse sono prodotti finanziari utilizzati dalle società per gestire il rischio dalle fluttuazioni dei tassi di interesse o per speculazioni finanziarie. Derivano dal livello di tassi benchmark come il tasso interbancario Euribor o l'Eonia. L'Euribor è calcolato giornalmente dalle informazioni inviate da un panel di banche in teoria in maniera indipendente fra loro.



Le indagini della Commissione hanno però accertato che c'era un cartello, in atto fra il settembre 2005 e il maggio 2008, nel quale erano coinvolte sette banche (Barclays, Crédit Agricole, HSBC, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, RBS and Société Générale). I trader delle banche erano in contatto regolare fra loro attraverso chat aziendali o servizi di messaggeria istantanea allo scopo di distorcere il normale corso di fissazione dei prezzi per i derivati sui tassi in euro. In questo modo manipolavano il tasso a seconda delle loro esigenze sul trading o sulle politiche di prezzi.