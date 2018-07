Fca, Trump telefona a Elkann: "Addolorato per Marchionne"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha telefonato a John Elkann per esprimergli il suo dolore per le condizioni di Sergio Marchionne. Trump ha quindi chiesto al presidente di Exor di trasmettere la sua vicinanza alla famiglia dell'ex a.d. di Fca. Marchionne è ricoverato in terapia intensiva in condizioni irreversibili presso l'ospedale universitario di Zurigo.