23 luglio 2018 21:58 Fca, si dimette Altavilla braccio destro di Marchionne: titoli in calo in Borsa Responsabile del gruppo per le attività europee, era uno dei manager in corsa per la successione. In un solo giorno perso 1,5 miliardi di euro a Piazza Affari

Fca soffre in Borsa nella prima seduta dopo l'avvicendamento tra Sergio Marchionne, ricoverato in ospedale a Zurigo, e Mike Manley, la nuova guida del gruppo. Il titolo è sceso anche dopo la notizia delle dimissioni di Alfredo Altavilla, braccio destro di Marchionne e responsabile per le attività europee, chiudendo con una perdita dell'1,50% (16,17 euro), in recupero comunque rispetto all'avvio (-4,30%). Bruciato in un solo giorno 1,5 miliardi.

In calo tutti i titoli della galassia Agnelli - In territorio negativo anche tutti gli altri titoli della scuderia Agnelli-Elkann: Cnh -1,70%, Exor -3,25% e Ferrari -4,88%, maglia nera del listino. Intanto Manley è impegnato con il Gec, l'organismo decisionale del gruppo, in vista del Cda e della presentazione dei conti trimestrali tra 2 giorni.



I titoli hanno perso in un solo giorno 1,5 miliardi di euro - La Borsa di Milano ha bruciato in un solo giorno 1,5 miliardi sui quattro titoli della galassia Fca, passando da circa 73,62 miliardi di venerdì sera circa 72,09 miliardi di capitalizzazione dei quattro titoli alla chiusura di lunedì. La capitalizzazione di Fca è passata da 25,557 miliardi a 25,09 miliardi, lasciando sul terreno poco meno di mezzo miliardo. Ferrari è passato da 22,53 miliardi a 22,04 miliardi: un calo di 4,9 miliardi. Cnh industrial è passata da 11,893 a 11,76 miliardi. Exor invece è scesa da 13,64 a 13,20 miliardi.