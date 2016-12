Fca sbarca su Amazon: via alla vendita di automobili online, da ora basterà un clic per acquistare una 500

Rivoluzione commerciale per Fca che, grazie a un accordo con Amazon , apre alla vendita di automobili online. Al momento i modelli sulla piattaforma del colosso dell'e-commerce sono Fiat 500, 500L e Panda, con vantaggi per il cliente che vanno dal 20 al 33%, rispetto alla promozione effettuata normalmente dalla rete ufficiale Fiat. "Con Amazon per un nuovo modo di vendita", ha commentato il responsabile Fca per il mercato italiano, Gianluca Italia.

Lo sconto vale per i modelli Panda, 500 e 500L. "Da oggi tra Fiat e cliente c'è soltanto un clic", ha detto Gianluca Italia, sottolineando che l'e-commerce ha una quota del 5% delle vendite retail in Italia e una crescita del 20% annuo. "Inizia una rivoluzione nel modo di scegliere una Fiat - ha aggiunto Italia -. Alle mie spalle c'è una finestra virtuale - ha continuato - è una finestra che apriamo su un nuovo orizzonte per noi ma soprattutto per i clienti".



Dopo aver ricordato che, nata nel 2010 con sei categorie di prodotti, oggi Amazon.it ne conta oltre venti, con una media di migliaia di prodotti al giorno, Nabil De Marco, direttore europeo del settore automotive del colosso di Seattle, ha sottolineato che Fiat con la sua storia centenaria è il marchio più conosciuto e amato. "Da ora in poi Amazon e Fiat - ha detto ancora De Marco - condividono lo stesso impegno nell'innovare a favore dei clienti".



Fca: "Precisazione sullo sconto" - "A completamento di quanto precedentemente indicato in occasione della conferenza stampa, in merito alla collaborazione tra Fca e Amazon, precisiamo che il dato relativo al 33% fa riferimento al massimo incremento di vantaggio cliente, rispetto alla promozione effettuata normalmente dalla nostra rete ufficiale Fiat". E' quanto si legge in una nota di Fca. "Tali incrementi - precisa ancora la nota - variano per ciascun modello inserito nell'operazione, con livelli che sono inferiori su Fiat 500 e Fiat Panda, e maggiori, come quello indicato, su Fiat 500L. Non si tratta quindi dei vantaggi cliente, in percentuale, rispetto al listino, e neanche di uno sconto totale rispetto al listino".