Fca, rivisti a rialzo i target per il 2015 Utile netto cresce del 69%, ricavi +25%

15:31 - Fca rivede al rialzo i target per il 2015, con consegne a livello globale a circa 4,8 milioni di veicoli e ricavi a oltre 110 miliardi di euro. Il gruppo ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto pari a 333 milioni di euro, in rialzo del 69% rispetto ai 197 milioni di euro del secondo trimestre 2014. Crescono anche i ricavi, che segnano un +25% a 29,2 miliardi di euro.

I ricavi registrati nel secondo trimestre sono in crescita di 5,9 miliardi di euro rispetto ai 23,3 miliardi di euro dell'analogo periodo del 2014. I veicoli consegnati a livello globale sono stati 1,2 milioni, in linea con il secondo trimestre 2014. E i dati positivi fanno volare il titolo in Borsa.



Al termine del secondo trimestre, Fca rivede al rialzo anche l'utile base per azione (Eps) adjusted in un intervallo compreso tra 0,64 e 0,77 euro (invariato). Indebitamento netto industriale compreso in un intervallo tra 7,5 e 8,0 miliardi di euro (invariato).



Non hanno alcun impatto sui target, che Fca ha rivisto al rialzo, le già annunciate operazioni relative a Ferrari, precisa infine lo stesso gruppo, il cui board riunito a Londra ha approvato oggi i conti relativi al secondo trimestre.