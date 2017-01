Fca: "Rispettiamo limiti emissioni diesel, pronti a collaborare"

Fca Us ritiene che "i propri sistemi di controllo delle emissioni rispettino le normative applicabili". La società si difende dopo le accuse dell'Agenzia protezione ambiente americana su 104mila veicoli alimentati e diesel e, dice in una nota, intende collaborare con la nuova Amministrazione "per presentare i propri argomenti e risolvere la questione in modo corretto ed equo, rassicurando l'Epa e i clienti di Fca Us".