Fca richiama 4,8 milioni auto negli Usa per aggiornamento software

Fca Us, la divisione americana di Fiat Chrylser Automobiles, ha annunciato il richiamo di 4,8 milioni di auto sul mercato nazionale, un record nella storia del Paese secondo l'emittente Cnbc. I veicoli in questione hanno bisogno dell'aggiornamento di un software per risolvere i possibili problemi alla funzionalità del cruise-control, il sistema che permette di regolare in modo automatico la velocità di una vettura.