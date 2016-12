Fca, Renzi: "Mille posti di lavoro in più tra Cassino e Pomigliano"

"Tra Cassino e Pomigliano d'Arco ci sarà un migliaio di posti di lavoro in più". Lo ha annunciato il premier, Matteo Renzi, ricevendo a Palazzo Chigi il presidente di Fca, John Elkann, e l'ad, Sergio Marchionne, per la presentazione della nuova "Giulia". "Esprimo la gratitudine del governo per tutti gli investimenti che Fca sta facendo in Italia", ha detto Renzi. Quello dell'automobile "è il settore che sta trainando l'economia. Oggi è un giorno di festa".